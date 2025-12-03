﻿
Війна

Чергова втрата для ХНТУ: у Херсоні окупанти вбили 37-річну науковицю

Чергова втрата для ХНТУ: у Херсоні окупанти вбили 37-річну науковицю

У Херсоні через російський обстріл загинула 37-річна науковиця Херсонського національного технічного університету (ХНТУ) Тетяна Асаулюк.

Про це повідомили перша проректорка ХНТУ Марія Артеменко та ректорка Олена Чепелюк.

Тетяна Асаулюк була кандидаткою технічних наук, доценткою і провідною науковицею університету, розповіла Марія Артеменко.

Вона досліджувала ресурсозаощаджувальні інтенсифіковані високоефективні процеси й технології для легкої, харчової, хімічної та косметичної промисловості.

«Останнім часом [Тетяна] вивчала інноваційні покриття для тканин для надання їм підвищених теплозахисних і вогнезахисних властивостей, що вкрай важливо в сучасних умовах… Непомірна втрата для української науки…» — написала Олена Чепелюк.

Зазначимо, що очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін вранці повідомив про загибель 37-річної жительки Херсона внаслідок обстрілу міста ввечері 2 грудня.

Як повідомляв ForUA, вранці 24 листопада через російську атаку загинула доцентка Херсонського національного технічного університету (ХНТУ) Марина Губа.

Марина Губа була доценткою кафедри державного управління і місцевого самоврядування ХНТУ. Під час ранкового російського обстрілу Херсона жінка загинула, а її донька зазнала поранень.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Херсонрашистивоєнний злочинХНТУТетяна Асаулюк
