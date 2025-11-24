﻿
Надзвичайні події

Росіяни в Херсоні вбили доцентку ХНТУ

Уранці 24 листопада через російську атаку загинула доцентка Херсонського національного технічного університету (ХНТУ) Марина Губа.

Про це повідомила перша проректорка ХНТУ Марія Артеменко.

Марина Губа була доценткою кафедри державного управління і місцевого самоврядування ХНТУ. Під час ранкового російського обстрілу Херсона жінка загинула, а її донька зазнала поранень.

«Для освітянської спільноти Херсонщини це велика втрата. Колеги згадують Марину Ігорівну як інтелектуальну, відповідальну, теплу й дуже щиру людину. Вона виховала не одне покоління фахівців, які й сьогодні працюють над розвитком та відновленням нашого регіону», — зазначив своєю чергою голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

З повідомлень невідомо, у якому районі загинула доцентка. Однак до цього обласна адміністрація повідомляла, що близько 09:00 росіяни обстріляли Дніпровський район Херсона, атакували житлові будинки. За словами Олександра Прокудіна, внаслідок обстрілу загинула 61-річна жінка, яка в момент обстрілу йшла по вулиці. Поранення отримала 39-річна жінка. У неї — вибухова травма й уламкове поранення ноги.

Нагадаємо, увечері 23 листопада росіяни атакували дронами Харків. Загинули четверо людей.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ХерсонМарія АртеменкоМарина ГубаХНТУ
