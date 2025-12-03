Стало відомо про блокування Єрмаком наказів Зеленського та президентські амбіції ексглави ОП

Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель заявила, що ексглава Офісу президента Андрій Єрмак часто вводив Володимира Зеленського в оману і забороняв співробітникам ОП виконувати доручення президента. Про це вона повідомила в ефірі Радіо Свобода 2 грудня.

За словами Мендель, Єрмак неодноразово подавав інформацію президенту «так, як йому вигідно або так, як він її інтерпретував». Вона додала, що часто посадовці, включно з нею, отримували дзвінки від Єрмака із забороною «робити те завдання, яке просить робити Володимир Олександрович». Мендель зазначила, що всі рішення Зеленського виконувалися лише через Єрмака, який був своєрідним «фільтром президента».

Крім того, колишня речниця глави держави розповіла про політичні амбіції Єрмака. Вона повідомила, що у 2019 році в США Єрмак запитував у політичного консультанта, «як йому стати президентом країни».

«Отже, амбіції в Андрія Борисовича доволі великі, і вони, в принципі, показово доволі великі», — сказала експрессекретарка президента.

Юлія Мендель також припустила, що Єрмак не повністю відмовився від політичного впливу на чинних політиків, а також на правоохоронні органи. Вона назвала його «найбільш небезпечною людиною у вертикалі сьогоднішньої влади».

«Я зараз про це говорю, і мені страшно. Я розумію, що зараз ніхто в це не повірить, але я кожного дня молюся Богу і дякую за те, що жива. Тому що Андрій Борисович — це дуже небезпечна людина. Це дуже небезпечна людина. І ті, хто його знає, це зрозуміють», — заявила Мендель.

Юлія Мендель обіймала посаду прессекретарки президента України з 3 червня 2019 року по 9 липня 2021 року.