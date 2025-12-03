СБУ затримала у Києві агента ФСБ

Ним виявився 36-річний працівник місцевої компанії, яка встановлює охоронно-пожежну сигналізацію на стратегічно важливих об’єктах України, повідомляє СБУ.



Протягом осені цього року фігурант збирав для рашистів координати потенційних «цілей» для обстрілів міста.



Під час робочих поїздок фігурант відстежував наслідки ворожих «прильотів» по столичних енергооб’єктах, про що одразу «звітував» фсб для коригування повторних ударів.



Сподіваючись «обійти» українську ППО, ворог запитував у свого поплічника дані про орієнтовну дислокацію зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп Сил оборони.



Співробітники СБУ викрили агента, задокументували його і затримали.



Фігурант потрапив до уваги фсб навесні цього року через його коментарі в Телеграм-каналах та «ВКонтакте», де він закликав до захоплення України.



Згодом чоловіка дистанційно завербували, визначили завдання та відпрацювали канали агентурного зв’язку: через анонімні чати у месенджері та в електронній пошті.



Під час обшуків у затриманого вилучено смартфони, флеш-накопичувачі та 8 українських сім-карт, які він використовував для конспірації.



Слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки повідомили агенту про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України:



- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені або повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації);

- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі).



Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.