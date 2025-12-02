Заяви Путіна свідчать, що він не планує припиняти війну, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що другий день поспіль очільник Кремля Володимир Путін робить заяви, які демонструють, що він не планує припиняти війну.

"Вчора він (Путін - ред.) заявив, що готовий боротися протягом зими. Сьогодні він погрожує морським портам та свободі судноплавства. І ці загрози спрямовані, перш за все, на Одесу, про яку президент Трамп говорив з великою теплотою. Росія повинна припинити кровопролиття, яке вона ж розпочала. Якщо цього не станеться, і Путін просто знову плюне світові в обличчя, наслідки мають бути", - написав Сибіга у соцмережі Х у вівторок.

Він наголосив, що РФ повинна припинити "марнувати час світу, який має бути часом миру". Сибіга також підкреслив, що Україна повністю підтримує всі справедливі зусилля, які можуть призвести до справедливого миру.

"Команди України та Сполучених Штатів разом з нашими європейськими партнерами багато працювали та досягли важливого прогресу. Тепер час змусити джерело війни в Москві покласти їй край", - закликав очільник МЗС.

Як повідомляв ForUA, Путін звинуватив європейські уряди у саботажі мирного процесу у серії різких заяв, зроблених за кілька хвилин до запланованої зустрічі з посланцями президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером у Кремлі, та заявив, що "європейські вимоги неприйнятні для Росії". Під час виступу на інвестиційному форумі він наполягав, що "не прагне війни з Європою", але попередив, що "якщо Європа хоче воювати, ми готові прямо зараз".