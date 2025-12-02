Україна очікує визначальних сигналів від США для подальших кроків, - Зеленський

Україна очікує на ключові сигнали від Сполучених Штатів після зустрічі американської та російської делегацій у Москві. Про це президент Володимир Зеленський заявив 2 грудня під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Мікхалом Мартіном.

За його словами, американська сторона поінформує Київ одразу після завершення переговорів у Москві, і саме від отриманих сигналів залежатимуть подальші кроки України. «Кроки будуть змінюватися протягом дня, навіть погодинно», – наголосив президент.

Зеленський також зазначив, що у разі «чесної гри» з боку партнерів можлива швидка зустріч з американською делегацією. Рівень цієї зустрічі визначатиметься суттю сигналів зі США:

«Якщо вони дозволять ухвалювати глобальні та швидкі рішення – рівень буде вищим. Якщо ж це лише діалог, а результатів мало – говорити можна довго».

Президент додав, що, попри підтримку партнерів, саме українці щодня гинуть через війну:

«Можна просто говорити, а можна робити максимум, щоб наблизити завершення війни. Я готовий прийняти всі сигнали і готовий до зустрічі з президентом Трампом – усе залежить від сьогоднішніх розмов».

До Москви 2 грудня прибув спеціальний представник президента США Стів Віткофф. Він має зустрітися з посланцем Росії Кірілом Дмитрієвим і, за попередніми планами, разом із Джаредом Кушнером — також із ватажком рашистів Владіміром Путіним.

Перед цим, 30 листопада, Віткофф у складі американської делегації провів переговори з українською стороною у Флориді. Обидві сторони назвали зустріч конструктивною, але конкретних домовленостей поки не оголошували.

Зеленський також нагадав, що заслухав детальну доповідь Рустема Умєрова й учасників перемовин у Флориді. Обговорення велося на основі так званого Женевського документа, який був доопрацьований після серії зустрічей.

Початкова американська пропозиція з 28 пунктів викликала занепокоєння в Україні та серед її союзників. Після переговорів у Женеві з держсекретарем США Марко Рубіо був сформований новий план із 19 пунктів. У ньому залишаються кілька ключових невирішених питань, зокрема статус частини Донбасу, курс України на вступ до НАТО та можливі обмеження чисельності українських Збройних сил.