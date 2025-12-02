Женские духи: лучшие ароматы в высокой концентрации

Духи (Parfum, Extrait de Parfum) – самая концентрированная и роскошная форма аромата. Содержание в них ароматических масел составляет 20–40%. Благодаря этому такие ароматы для женщин, представленные в aromateque.com.ua, отличаются насыщенностью звучания и создают узнаваемый, выразительный шлейф.

Почему так сложно стало найти духи

К сожалению, сегодня духи на полках магазинов встречаются редко, и на то есть веские причины:

Строгие ограничения IFRA. Многие натуральные ингредиенты в последние годы запрещены или ограничены из-за возможной аллергенности. А поскольку в духах концентрация масел максимальная, производителям приходится полностью перерабатывать формулы, что значительно усложняет выпуск.

. Духи раскрываются медленно и не дают яркого «первого вдоха». Из-за этого покупателю сложнее принять решение сразу, а брендам – продавать такие ароматы. Высокая себестоимость. Для получения редких и ценных масел требуется огромное количество сырья. Например, чтобы получить 1 кг масла жасмина, нужно до 7 тонн цветков. Поэтому выпуск духов гораздо дороже, чем производство туалетной или парфюмерной воды.

Несмотря на все сложности, некоторые бренды остались верны своим первоначальным концепциям. И мы рады представить вам легендарные женские духи, которые достойны внимания истинных ценителей.

J'adore L'Or Essence De Parfum от Dior

J’adore – один из ключевых ароматов Dior, созданный парфюмером Калис Беккер (Calice Becker) в 1999 году. Она задумывала его как ультраженственный, солнечный, роскошный аромат – контраст к минималистичным и холодным композициям конца 90-х.

С момента запуска оригинальной версии Dior выпустил несколько фланкеров J’adore. И вот в 2023 Dior решил вернуться к первоначальной версии, но сделать ее еще более насыщенной и концентрированной. Так появились духи для женщин J’adore L’Or. Над ними работал уже другой нос дома – Франсуа Демаши (François Demachy).

В J’adore L’Or основное внимание приковано к сердцу аромата. В нем женственно, но настойчиво звучат жасмин самбак, дамасская роза, иланг-иланг. А объема и теплоты композиции добавляет древесный шлейф с ванилью и бензоином.

Miss Dior Essence от Dior

Первый аромат Dior, который был представлен публике в 1947 году. Кристиан Диор посвятил его своей сестре Катрин как выражение «любви и надежды послевоенной эпохи». Первоначально над ним работал парфюмер Жан Карлес.

Бренд несколько раз переосмысливал композицию, выпускал фланкеры. И вот в 2025 году вышла современная версия Miss Dior Essence. Эти брендовые женские духи по-прежнему плотные, стойкие и элегантные, с характерным благородным ретро-оттенком. Но теперь в Miss Dior гораздо мягче звучат женственные цветочные ноты жасмина и розы, тонко ощущаются акценты гальбанума, дубового мха и пачули.

Baccarat Rouge 540 Extrait de parfum от Maison Francis Kurkdjian

Купить женский парфюм предлагает и Maison Francis Kurkdjian. Эти духи были выпущены в 2017 году как более глубокая и насыщенная версия культовой парфюмированной воды.

Верхние ноты раскрываются горьким миндалем и шафраном, в сердце – египетский жасмин и виргинский кедр, в базе – серая амбра, древесные ноты, мускус, амброксан и кашмеран.

Extrait de Parfum, познакомиться с которым приглашает «Ароматека», отличается от классической версии более глубокой структурой и насыщенностью: духи окутывают вас густым шлейфом, который останется с вами на весь день.