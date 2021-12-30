Dior – это не просто бренд, а уникальное сочетание изысканности, роскоши, совершенства. Он создает много разной продукции – одежду, обувь, аксессуары, но особое место в этом списке отводится элитной парфюмерии, которая поражает своими ароматами, невероятными красками и чарующими тонами. Духи «Диор» – показатель утонченного вкуса, благородства и высокого положения в общества. Их выбирают смелые, уверенные в себе, целеустремленные личности, предпочитающие всегда быть в центре внимания.

Несмотря на то, что ароматы Dior особенные, их научились умело подделывать. А так как элитная парфюмерия известного французского бренда стоит немало, никому не хочется вместо оригинала приобретать хоть и профессионально скопированную, но подделку. Чтобы уберечь себя от аферистов и не выбросить на ветер колоссальную сумму денег, важно знать, как проверить на подлинность парфюм.

Проверяем штрих-код на коробке

Штрих-код состоит из тринадцати цифр. Он указан на упаковке. Чтобы его проверить, достаточно воспользоваться специальными формами в интернете, которые есть на многих сайтах. Если доступа к интернету нет, проводим несложные арифметические расчеты – суммируем все цифры, указанные в коде и умножаем на три. Полученный результат плюсуем со всеми нечетными цифрами, кроме тринадцатой. Итоговое значение отнимаем от десяти и смотрим – если полученное число равно тринадцатой цифре, скорее всего, у вас в руках подлинник. Но не спешите радоваться, ведь штрих-код не дает 100%-ную гарантию того, что товар оригинален. Мошенники тоже не дремлют, поэтому продолжаем проверку дальше.

Оцениваем внешний вид упаковки

Французский бренд уделяет достаточно внимания не только продукту, но и упаковке, в которой он реализуется. Материал изготовления коробки – картон высокого качества, достаточно плотный и жесткий. Упаковка обязательно помещается в приятный на ощупь, тонкий целлофан, который невероятно блестит и переливается в лучах солнечного света. Если на упаковке обнаружены потертости, царапины, следы клея, другие, даже самые незначительные дефекты, есть повод насторожиться.

Идем дальше и обращаем внимание на буквы в названии. Они должны быть объемными и покрытыми позолотой, при ярком освещении переливаться. Сведения о составе, дате производства должны легко читаться и просматриваться. Никаких грамматических ошибок, кривых, стертых и перепутанных букв не может быть! И самое главное – на упаковке должна быть надпись parfum, а не parfume. Этот промах характерен для подавляющего большинства контрафактных продуктов. И не забывайте о серийном номере. Если он четкий, то это должно радовать.

Обращаем внимание на флакон

Флакон в упаковке не должен болтаться. Вид и форма оригинала просто восхищают. Для изготовления флакона французский бренд использует стекло высокого качества – сияющее, крепкое, выносливое, без пузырьков воздуха, трещин и других дефектов. Внутреннее дно должно быть выпуклым вниз. Посмотрите на трубку дозатора. Если она четко просматривается сквозь жидкость, скорее всего, вам пытаются продать подделку. У подлинника трубка дозатора изящная, тонкая, не касается дна, едва просматривается.

Крышка флакона тоже имеет значение, ведь именно на нее торговая марка наносит свои известные во всем мире инициалы – CD. Крышка должна плотно сидеть на флаконе и не болтаться.

Цена имеет огромное значение

Парфюм Dior – это элитные, эксклюзивные продукты, созданные по уникальным авторским рецептам лучшими парфюмерами только вручную. В духах каждая нотка гармонично дополняет весь ансамбль, создавая невероятную композицию. Ароматы французского бренда очень стойкие, они выделяются, отвечают самым высоким стандартам. Продукция «Диор» создается не для широких масс, именно поэтому она просто не может стоить дешево. Торговая марка никогда не проводит никаких акций и не предоставляет на духи скидку. Поэтому если вам предлагают купить парфюм культовой торговой марки за 100 или 200 долларов, то даже не сомневайтесь, что общаетесь с мошенниками.