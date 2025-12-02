Українці повинні будуть вирішити, чи можуть вони прийняти умови припинення війни, - МЗС Німеччини

Україна може бути змушена піти на болісні поступки в боротьбі за припинення загарбницької війни Росії.

"Це, безсумнівно, буде надзвичайно складним процесом для України, який може завершитися референдумом", – сказав міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.



Українці повинні будуть вирішити, чи можуть вони прийняти умови припинення війни, додав він, маючи на увазі вимогу Росії про значні територіальні поступки, повідомляє ntv.



"Завдання дипломатії – виробити компроміси, які можуть підтримати сторони конфлікту. Зрештою, це завжди буде пов'язано з болісними поступками", – підкреслив міністр.



Завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям шанси на перемир'я ніколи не були більшими, ніж зараз.

"Важливою передумовою буде отримання Україною гарантій, що вона не буде беззахисною перед новою російською агресією", – сказав він.

Фото: aa.com.tr.