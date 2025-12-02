Українська чиновниця купила нерухомості за кордоном на мільйони гривень

Працівники ДБР викрили на приховуванні статків колишню начальницю відділу Головного управління Державної податкової служби в Запорізькій області.

Жінка придбала нерухомість за кордоном на мільйони гривень та планувала виїхати з країни, повідомляє ДБР.



Посадовиця під час повномасштабної війни купила нерухомість на популярному курорті Болгарії. У 2024 році вона придбала апартаменти площею 103,4 м2 вартістю майже 4 млн грн на ім’я своєї неповнолітньої доньки. Після оформлення угоди жінка звільнилася з податкової й, за вимогою закону, заповнила відповідну декларацію. Однак у документі посадовиця приховала як наявність неповнолітньої доньки, так і її право власності на апартаменти.



Працівники ДБР викрили цей факт та попередили «втечу» жінки в Болгарію. Вона намагалась перетнути кордон з цілим причепом речей.



Податківиці повідомили про підозру в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей у декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України).



Досудове розслідування триває. У межах кримінального провадження встановлюється інша закордонна нерухомість на мільйони гривень, яка за оперативними даними зареєстрована на близьких родичів податківиці.

Фото: ДБР.