Трамп відправив у Кремль нетипову команду для переговорів

Адміністрація президента США посилила спроби просунути ідею мирної угоди щодо України, задіявши нетипову для дипломатії команду.

У вівторок спеціальний посланник Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушать до Москви, де у них запланована зустріч із Володимиром Путіним, повідомляє CNN.



Обидва представники не затверджувалися Сенатом і не мають класичної дипломатичної підготовки, проте Трамп називає їх найефективнішими посередниками, здатними, як він заявив, закрити угоду.



Віткофф і Кушнер брали участь у процесі, який раніше призвів до перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС.



Друга каденція Трампа характеризується відходом від традиційних дипломатичних інструментів: він покладається на невелике коло бізнес-партнерів і союзників.



Колишні співробітники Держдепу зазначають, що президент уникає бюрократичних структур і надає перевагу персональним контактам.



Тим часом, зв'язки Віткоффа з російськими чиновниками викликають стурбованість союзників, окремі зустрічі проходили без участі американських радників.



Трамп розповідав, що одна з розмов з Путіним тривала п'ять годин замість запланованих двадцяти хвилин.



Кушнер, попри відсутність формального статусу, швидко зайняв ключову позицію в переговорах. Джерела стверджують, що лідери інших держав сприймають його участь як особистий канал до Трампа.

Він і Віткофф уже проводили зустрічі з українською делегацією. Однак контакти з Росією посилили критику: у жовтні вони зустрічалися в Маямі з російським бізнесменом Кирилом Дмитрієвим, який перебуває під санкціями.

Після серії консультацій з'явився проект мирного плану з 28 пунктів, який різко розкритикували у Конгресі США та європейських столицях як надто вигідний Москві.



У Білому домі заявили, що документ готували Віткофф і Марко Рубіо і що він проходить коригування. Рубіо вів подальші переговори в Женеві та Флориді і повідомив про значний прогрес, хоча українські джерела підкреслюють: фінального рішення поки що немає.



Додаткову роль у переговорах грає армійський секретар Ден Дрісколл, якого Трамп називає "своїм дроновим хлопцем".



Він працював з українськими представниками в Києві та Женеві й контактував із російськими учасниками в Абу-Дабі, але до Москви його не направляють.



Перед візитом до Москви представник Білого дому Каролайн Левітт заявила, що адміністрація вкрай оптимістична.



За її словами, пункти документа значно доопрацьовані, але деталі залишаються за учасниками переговорів.



Українські чиновники вбачають у участі Кушнера сигнал про те, що Вашингтон вважає угоду можливою.



Однак вони вважають, що процес далекий від завершення. Рубіо, зі свого боку, зазначив, що немає ознак, що Кремль справді хоче миру, і майбутні переговори обіцяють бути складними.

