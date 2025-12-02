Удар по Києву: збільшилася кількість жертв російського обстрілу

Помер постраждалий від масованої російської атаки на Київ 29 листопада.

"У лікарні помер чоловік, який постраждав під час ворожого обстрілу столиці 29 листопада та перебував у тяжкому стані. Це третя жертва масованої атаки ворога на Київ 29 листопада", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.



У ніч на 29 листопада Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні та Києву - всього було понад 30 ракет і майже 600 дронів. У Києві загинуло двоє людей, в області - одна людина.

Фото: ДСНС.