Путін готовий чекати, поки Україна погодиться на його умови

Російський диктатор Володимир Путін назвав переговори з президентом України Володимиром Зеленським безглуздими. 2 грудня визначено як ключовий день для адміністрації президента США Дональда Трампа у питанні врегулювання війни в Україні, повідомляє ABC News. Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф уже вирушив до Російської Федерації, де має представити російському диктатору Володимиру Путіну узгоджений проєкт мирного плану.

Проте, видання зазначає, що жодних очікувань щодо згоди Путіна на цю угоду немає. Російський лідер уже чітко дав зрозуміти, що не піде на компроміс. Минулого тижня він виступив із жорсткими заявами, повторивши свої вимоги до Києва щодо виведення військ з територій, на які претендує РФ. Він також назвав переговори з президентом України Володимиром Зеленським безглуздими. Кремль, ймовірно, вважає, що досягає достатнього прогресу на полі бою, і готовий чекати, поки Київ погодиться на його умови.

Продуктивна зустріч у Флориді

Українські та американські переговірники назвали приблизно двогодинну зустріч у Флориді продуктивною. Однак жодна зі сторін не розкрила деталі досягнутих домовленостей, і немає жодних ознак того, що було досягнуто прориву в найскладніших питаннях, який би дозволив припинити війну.

Повідомлялося, що у результаті переговорів українських чиновників з американськими мирний план уже має кращий вигляд.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час переговорів посадовці обговорювали територіальне питання 6,5 годин «тільки за окремими пунктами». «Питання територіальне найскладніше, питання грошей і відновлення – без присутності європейських партнерів прийняти складно. І питання гарантій безпеки – важливі конкретика від США і Європи. Тут потрібно бути дуже обережними, але план має кращий вигляд», – зазначив він.