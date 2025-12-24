Переговори зависли: Вашингтон намагається з’ясувати, на що готова Росія

На переговорах щодо завершення війни в Україні сторони наразі обговорюють чотири ключові документи, однак подальший рух залежить виключно від позиції Росії, заявив посол США при НАТО Метью Вітакер в інтерв’ю Fox News. За його словами, нині сторони перебувають ближче до миру, ніж будь-коли раніше, однак ознак готовності Москви до компромісів поки немає. Вітакер наголосив, що «м’яч зараз на боці Росії».

Як уточнив американський дипломат, на столі переговорів перебувають:

- мирний план із 20 пунктів;

- багатосторонні гарантії безпеки;

- гарантії безпеки з боку США;

- план економічного відновлення та зростання після війни.

Вітакер підкреслив, що Вашингтон чітко розуміє позицію України, водночас США намагаються з’ясувати, на які поступки готова піти Росія. «Росія продовжує завдавати масованих ударів по Україні вночі. Це, певною мірою, говорить саме за себе», — зазначив він. Посол також заявив, що саме Росія залишається єдиною стороною, яку не турбують масштаби людських втрат у війні.

Окремо Вітакер наголосив на ролі президента США Дональда Трампа, назвавши його єдиним лідером, здатним посадити обидві сторони за стіл переговорів.«Навіть попри хаос президент Трамп готовий довести мирну угоду до кінця й перевірити, чи можлива вона. У різдвяний сезон ми всі повинні молитися про мир», — резюмував дипломат.

Раніше ForUa повідомляло, якими є ключові висновки нового мирно-перемовного раунду.