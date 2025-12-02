﻿
Суспiльство

Грудень почнеться з вогкості та тепла: прогноз на 2 число та коли чекати похолодання

У вівторок, 2-го грудня, погода в Україні матиме похмурий, вологий та помірно теплий характер, який неофіційно можна описати як "Какабека". Це означає мокрий сніг, дощ, налипання снігу або, як цього дня, просто вогкість, мряку, часом невеликі дощі або завислий туман із дрібними крапельками, що створює некомфортні умови під ногами та на дорогах.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, 2-го грудня в країні буде хмарно та вогко, місцями очікуються невеликі дощі або мряка.

Температура повітря впродовж дня:

  • Основна територія: +3...+7 градусів.

  • На Півдні: +7...+12 градусів.

У Києві у вівторок також пануватиме хмарна та вогка погода, а стовпчики термометрів покажуть близько +6 градусів.

За словами Наталки Діденко, більш відчутне похолодання на 2–4 градуси очікується ближче до кінця тижня.

"Зима прийшла, а це означає, що весна стала ближчою", – зауважила синоптик.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

погодазимагрудень
