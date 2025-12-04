﻿
Суспiльство

Без істотних опадів: яку погоду принесе антициклон в Україну 4 грудня

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що основні метеорологічні бурхливі події 4 грудня відбуватимуться над Середземномор'ям, Атлантикою та прилеглими регіонами. Там очікуються опади переважно у вигляді дощу, а в гірських районах – зі снігом.

Україна ж перебуває під впливом масштабного антициклону, який розташувався на сході.

Тому в більшості областей істотних опадів не передбачається, можливі лише осінні локальні острівці вологи.

Температура повітря у середу, 4 грудня, суттєвих змін не зазнає:

  • Протягом дня в Україні очікується +4+8 градусів.

  • На півдні традиційно тепліше: +8+12 градусів.

Вітер переважно південно-східний, помірний, часом рвучкий.

У Києві 4 грудня істотні опади малоймовірні. Максимальна температура повітря у столиці становитиме +5+7 градусів.

Синоптик додала, що найближчими днями в Україні серйозні опади також малоймовірні. Із 5-6 грудня очікується невелике похолодання, а за попередніми прогнозами, з 9 грудня температура повітря знову підвищиться. Опади з'являться орієнтовно 9-10 грудня, переважно у вигляді дощу.

Таким чином, поки що зберігатиметься антициклональний характер погоди, без істотних опадів, з невеликими температурними коливаннями.

 Автор: Галина Роюк

