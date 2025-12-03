Зима за календарем, осінь за погодою: де чекати дощів 3 грудня

У середу, 3-го грудня, в Україні переважатиме хмарна волога погода, як повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Дощі очікуються у північних, центральних та південних областях країни. Натомість, у західних та східних регіонах також буде хмарно, але суттєвих опадів не передбачається.

Температура повітря залишиться без значних змін: максимальна денна температура по Україні становитиме від +4 до +8 градусів. На півдні країни буде найтепліше — стовпчики термометрів піднімуться до +8...+12 градусів.

У столиці, Києві, 3-го грудня місцями пройде дощ, а вдень температура повітря коливатиметься у межах +5...+7 градусів.