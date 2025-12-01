На Буковині затримали зрадника

Контррозвідка СБУ затримала на Буковині російського агента.

Він коригував ракетно-дронові атаки рф по обласному центру і закликав рашистів до продовження ударів по всьому західному регіону, повідомляє СБУ.



Основним завданням фігуранта був пошук і фото- та відеофіксація місцевих промислових підприємств, авіаційної інфраструктури та об’єктів Укрзалізниці.



Ворожим агентом виявився місцевий 35-річний безробітний, який ховався від мобілізації.



Окупанти завербували його в одному з Телеграм-каналів, де він виправдовував збройну агресію рф та воєнні злочини рашистів, зокрема обстріли цивільних будівель України.



Після вербування агент обходив територію Чернівців, знімав на фото і відео об’єкти критичної інфраструктури та локації, які, на його думку, могли використовувати українські захисники.



Зібрану інформацію фігурант узагальнював її у «звіт», який направляв у спеціально створений рашистами чат-бот.



Одночасно з розвідактивністю агент поширював антиукраїнські коментарі в забороненій соцмережі «ВКонтакте». Серед іншого, він схвалював комбінований удар рашистів по Чернівцях у липні цього року, коли загинули і отримали тяжкі поранення цивільні мешканці.



Контррозвідники СБУ затримали фігуранта за місцем його проживання в обласному центрі. Під час обшуків у нього виявили прокремлівську символіку, а також креслення та смартфон із доказами наведення російських обстрілів на Буковину.



Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:



- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

- ч. 3 ст. 436-2 (виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування та визнання правомірною збройної агресії рф проти України).



Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.

