﻿
Війна

На Буковині затримали зрадника

На Буковині затримали зрадника

Контррозвідка СБУ затримала на Буковині російського агента.

Він коригував ракетно-дронові атаки рф по обласному центру і закликав рашистів до продовження ударів по всьому західному регіону, повідомляє СБУ.

Основним завданням фігуранта був пошук і фото- та відеофіксація місцевих промислових підприємств, авіаційної інфраструктури та об’єктів Укрзалізниці. 

Ворожим агентом виявився місцевий 35-річний безробітний, який ховався від мобілізації. 

Окупанти завербували його в одному з Телеграм-каналів, де він виправдовував збройну агресію рф та воєнні злочини рашистів, зокрема обстріли цивільних будівель України. 

Після вербування агент обходив територію Чернівців, знімав на фото і відео об’єкти критичної інфраструктури та локації, які, на його думку, могли використовувати українські захисники. 

Зібрану інформацію фігурант узагальнював її у «звіт», який направляв у спеціально створений рашистами чат-бот. 

Одночасно з розвідактивністю агент поширював антиукраїнські коментарі в забороненій соцмережі «ВКонтакте». Серед іншого, він схвалював комбінований удар рашистів по Чернівцях у липні цього року, коли загинули і отримали тяжкі поранення цивільні мешканці. 

Контррозвідники СБУ затримали фігуранта за місцем його проживання в обласному центрі. Під час обшуків у нього виявили прокремлівську символіку, а також креслення та смартфон із доказами наведення російських обстрілів на Буковину. 

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: 

- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); 
- ч. 3 ст. 436-2 (виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування та визнання правомірною збройної агресії рф проти України). 

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.
 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУвійнаЧернівціагентокупанти
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Трамп пов'язав завершення війни в Україні з "корупційною ситуацією" та заявив про "хороший шанс" на мирну угоду
Полiтика 01.12.2025 08:45:43
Трамп пов'язав завершення війни в Україні з "корупційною ситуацією" та заявив про "хороший шанс" на мирну угоду
Читати
Українців попередили про передноворічне зростання цін
Економіка 01.12.2025 08:25:07
Українців попередили про передноворічне зростання цін
Читати
Нові терміни зустрічі Путіна та Віткоффа назвали в Кремлі
Війна 01.12.2025 07:46:48
Нові терміни зустрічі Путіна та Віткоффа назвали в Кремлі
Читати

Популярнi статтi