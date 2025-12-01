Російський президент Володимир Путін проведе зустріч зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом перед своїм візитом до Індії. Орієнтовно, ця зустріч відбудеться приблизно 4-5 грудня.

Подробиці повідомив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков. У розмові з російським пропагандистом з телеканалу "Россия" Пєсков заявив, що зустріч Путіна з Віткоффом планується саме на ці дати, тобто до початку державного візиту диктатора до Індії.

При цьому більш точну дату Пєсков не назвав. Також він не надав жодних подробиць щодо майбутньої зустрічі посланця Трампа з російським диктатором.