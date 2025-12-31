Їж, пий, не хворій: інструкція з виживання для шлунка та печінки у новорічну ніч

Новорічні свята в Україні традиційно супроводжуються щедрим столом, проте цей період часто стає серйозним випробуванням для організму. Щоб зустріти 2026 рік із гарним самопочуттям, важливо дотримуватися правил відповідального споживання спиртного. Українсько-американський лікар Джафарзаде Шейх Ебрагім Аболгасемович розповів, як правильно обирати закуски та чому не варто запивати алкоголь.

Чому їжа має значення

Сп'яніння настає швидше, якщо алкоголь миттєво потрапляє зі шлунка до тонкого кишківника, де він активно всмоктується в кров. Похмілля — це комплексний результат зневоднення, системного запалення, порушення сну та перевантаження печінки. Тому склад вашої тарілки безпосередньо впливає на стан наступного ранку.

Найкращі закуски для сповільнення сп'яніння

Хоча універсальної формули не існує, певні продукти здатні загальмувати процес потрапляння етанолу в кров. Найкраще з цим справляються продукти, багаті на білки, жири та клітковину:

м’ясо та риба; яйця; тверді сири; горіхи та овочі.

Така їжа довше залишається в шлунку, створюючи природний бар'єр для спиртного. Особливу увагу варто приділити шампанському — через наявність газу воно швидше всмоктується, тому його обов'язково треба поєднувати з ситною їжею. Також корисними будуть соління, які допомагають утримувати воду в організмі.

Чим категорично не варто закушувати

Найгіршим вибором для святкового столу є поєднання алкоголю з солодким. Торти, цукерки, шоколад та фрукти провокують викид інсуліну, що пришвидшує дію спиртного на мозок. Крім того, фруктоза додатково навантажує печінку, роблячи похмілля важчим.

Також лікарі радять уникати гострих страв. Спеції разом з алкоголем подразнюють слизову оболонку, що може призвести до нудоти та болю в шлунку.

Чому краще закушувати, а не запивати

Рідина, особливо солодка газована вода або сік, не затримує спирт у шлунку. В результаті алкоголь майже миттєво потрапляє в кишківник. Тверда їжа, навпаки, виконує роль захисного фільтра, зменшує подразнення шлунка та допомагає контролювати загальний темп вживання напоїв.

Головне правило новорічної ночі

Пам'ятайте, що свято — це не марафон. Помірний темп, достатня кількість чистої води та правильне харчування є вирішальними факторами для вашого здоров'я 1 січня. Найкраща стратегія — подбати про себе заздалегідь.