Тепло, вогко, тумани: якою погодою зустріне Україна календарну зиму

Синоптик Наталка Діденко розповіла, що зима в Україні розпочнеться осінньою або весняною погодою. Початок календарної зими в Україні не принесе різких змін у погоді. За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 1-го грудня в країні переважатиме погода, більше схожа на осінню чи навіть весняну.

Переважно буде хмарно та вогко, із високою ймовірністю туманів або дощів. Дощова погода ймовірніша на півдні, у центральних областях, а також у Карпатах, Закарпатті та Прикарпатті.

Температура повітря впродовж дня 1-го грудня очікується на рівні +4+7 градусів. Традиційно найтепліше буде на півдні, де повітря прогріється до +8+12 градусів.

У Києві календарна зима розпочнеться із хмарністю, невеликий дощ можливий завтра ввечері. Температура повітря у столиці очікується близько +5, +6 градусів.

Синоптик зазначає, що в найближчі дні навряд чи варто очікувати сильних змін у погодних умовах. Єдина ймовірна зміна – невелике похолодання, яке може прийти ближче до кінця тижня.

Наталка Діденко підсумувала ситуацію метафорою, що "осінь прогулюється вже із зимою під ручку, ніяк не розійдуться".