Масований удар по столиці: 27 постраждалих, серед них дитина

У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атаки Росії, під час якої армія РФ застосувала «Шахеди» та ракети. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«27 постраждалих внаслідок нічної атаки ворога на столицю. 17 із них, включно з однією дитиною, медики госпіталізували. Двоє людей загинули», — зазначив міський голова.

Повітряну тривогу у Києві та області оголосили близько 23:00 28 листопада. Уже опівночі пролунали перші вибухи — над столицею працювала ППО. Спочатку росіяни атакували дронами-камікадзе, згодом додали ракетний та балістичний удар. Раніше повідомлялося про 15 поранених, серед них дитина. Рятувальники визволили з-під завалів чотирьох людей, включно з дитиною та маломобільною особою.

У Броварах внаслідок удару пошкоджено багатоповерховий та приватний будинки. Місто Фастів залишилося без електропостачання.

Під масовану атаку потрапила й Харківщина: близько 20:30 у Харкові пролунали вибухи, росіяни застосували керовані авіабомби. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру області — можливі перепади напруги у побутових споживачів.

Росія регулярно атакує українські міста та села різними видами озброєнь — «Шахедами», ракетами, керованими авіабомбами та реактивними системами залпового вогню.

Попри докази та численні руйнування цивільних об’єктів, Кремль продовжує заперечувати нанесення цілеспрямованих ударів по мирному населенню. Натомість українська влада та міжнародні організації кваліфікують ці атаки як воєнні злочини та наголошують, що удари Росії мають системний і навмисний характер.

Доповнено 10.27: ЖК "Комфорт Таун" в Дніпровському районі Києва постраждав від російського обстрілу. Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", мова йде про ЖК "Комфорт Таун". Основне влучання припало на шестиповерхову частину будинку, постраждало два поверхи і дах. Крім того, є пошкодження фасаду і вибите скло у сусідніх будинках.