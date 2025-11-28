﻿
Надзвичайні події

Двох українців затримали у Польщі за підозрою у шпигунстві на користь іноземної держави

Національна прокуратура Польщі висунула звинувачення у шпигунстві на користь іноземної держави двом громадянам України та трьом громадянам Білорусі, повідомляє прокуратура Польщі.

Українців Олександра С. та неповнолітню Софію Ч., а також білорусів Вікторію М., Антона М. і Уладзіміра У. затримали 25–26 листопада. Усім висунули звинувачення у діяльності на користь іноземної розвідки проти Республіки Польща у 2024 році.

Дії підозрюваних полягали у встановленні контакту з представниками іноземної розвідки через месенджер Telegram та виконанні доручених завдань, зокрема у виготовленні та передачі фотодокументації об’єктів критичної інфраструктури та місць, що мають ключове значення для безпеки держави. За виконані завдання підозрювані отримували винагороду у криптовалюті, – йдеться у повідомленні прокуратури.

Вікторію М., Олександра С. та Антона М. взяли під варту на три місяці, неповнолітню Софію Ч. на такий же термін помістили до притулку для неповнолітніх, а Уладзімиру У., через поганий стан здоров’я, лише заборонили виїжджати за кордон.

Згідно з Кримінальним кодексом Польщі, шпигунство на користь іноземної розвідки карається позбавленням волі на строк від 5 до 30 років.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ПольщаБілорусьшпигунствозатримання українців
