Відомий футболіст Денис Гармаш добровільно пройшов ВЛК та самостійно обрав підрозділ ЗСУ, у якому проходитиме службу

Колишній півзахисник київського "Динамо" та збірної України Денис Гармаш був доставлений до територіального центру комплектування (ТЦК) для уточнення даних.

Інцидент стався після того, як співробітники Національної поліції зупинили спортсмена, а при собі він не мав документів про бронювання або відстрочку від мобілізації.

Про це повідомив Київський міський ТЦК та СП на своїй сторінці у Facebook.

У заяві уточнюється, що Денис Гармаш добровільно пройшов військово-лікарську комісію, після чого поспілкувався з рекрутерами та самостійно обрав підрозділ Збройних сил України, у якому проходитиме службу.

– Національною поліцією до Печерського РТЦК та СП міста Києва був доставлений колишній футболіст Денис Гармаш для уточнення даних. Бронювання чи відстрочки від призову за мобілізацією він не мав. Після проходження ВЛК та спілкування з рекрутерами, він обрав службу в одному з підрозділів Збройних сил України. Скарг щодо неправомірних дій військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки від нього не надходило, – йдеться в повідомленні.

Денис Гармаш є одним із найвідоміших футболістів київського "Динамо", за яке провів 359 матчів у всіх турнірах.

У складі національної збірної України він зіграв 31 поєдинок, включно з чемпіонатами Європи 2012 та 2016 років.

ForUA нагадує, раніше співробітники прикордонної служби затримали колишнього воротаря "Динамо" і "Шахтаря" Артура Рудька під час спроби незаконно перетнути кордон України.

