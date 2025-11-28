Зустрічі з представниками США та перемовини: Зеленський назвав ключових переговорників України

Президент України Володимир Зеленський оголосив про підготовку нового раунду перемовин та назвав представників, які візьмуть у них участь. До складу української делегації увійдуть начальник Генерального штабу Андрій Гнатов, секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров, а також представники Міністерства закордонних справ та розвідувальних органів.

У своєму вечірньому зверненні в п’ятницю Зеленський наголосив, що перемовини відбуватимуться в умовах постійних зовнішніх викликів, насамперед війни:

«Коли в нас є такий зовнішній виклик — війна, ми маємо всередині бути міцними».

Президент підкреслив, що всі зусилля української держави мають бути зосереджені на захисті країни:

«Кожен має діяти саме так, в інтересах нашої держави. Сто відсотків сили — на захист України».

За словами Зеленського, уже найближчим часом відбудуться зустрічі з представниками Сполучених Штатів.

Оголошення Зеленського пролунало на тлі посилення міжнародних перемовин щодо подальшої підтримки України, включно з питаннями військової допомоги, безпекових гарантій та довгострокового співробітництва.

Нещодавно Вашингтон і Київ активізували контакти після низки дискусій у США щодо формату підтримки України у 2025 році, а також на тлі обговорення американського мирного плану.

Начальник Генштабу Андрій Гнатов обійняв посаду в серпні 2024 року після зміни керівництва Збройних сил.

Рустем Умєров — чинний секретар РНБО та колишній міністр оборони, один із ключових переговорників України від перших місяців повномасштабної війни.