У Молдові затримали чоловіка, якого звинувачують у перевезенні через країну вантажу зброї з України

У Молдові суд запроторив під 30-денний арешт підозрюваного в організації перевезення через країну вантажу зброї, що нібито походить з України.

Про це повідомляє Newsmaker.

28 листопада кишинівський суд сектора Чекани на запит Прокуратури з боротьби з організованою злочинністю помістив під досудовий арешт на 30 днів підозрюваного в організації перевезення зброї, яку знайшли у вантажівці на КПП Леушени-Албіца між Молдовою і Румунією.

Прокурор Думітру Барбарошиє сказав, що чоловік не визнає провину, а його свідчення відрізняються від свідчень інших осіб, допитаних у рамках розслідування.

Вантажівку затримали румунські прикордонники вночі 20 листопада. Водій сказав, що перевозить "металеві елементи", але після сканування прикордонники запідозрили, що це зброя. Серед іншого, там знайшлися елементи збитого БпЛА типу "Шахед".

Розслідування у зв’язку з інцидентом ведеться паралельно у Румунії та Молдові. У румунській поліції припускають, що чоловік входить до мережі контрабандистів, які возять зброю до Ізраїлю.

У Молдові затримали трьох підозрюваних, серед яких – керівник компанії-перевізника і керівник компанії-замовника перевезення.