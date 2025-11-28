Цілком логічно: Росію не обрано членом Ради Міжнародної морської організації, - Сибіга

Росію не обрано членом Ради Міжнародної морської організації, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Це чергова поразка Російської Федерації на виборах до керівних органів міжнародних організацій – після невдач в ЮНЕСКО та ОЗХЗ, що є очевидним продовженням її зростаючої міжнародної ізоляції. Росія є терористичною державою, яка систематично порушує міжнародне право, атакує цивільні судна, руйнує портову інфраструктуру та експлуатує тіньовий флот, грубо порушуючи стандарти безпеки. Тому логічно, що Москва не може бути членом виконавчого органу Міжнародної морської організації", - написав Сибіга в соцмережі Х.

На думку міністра, голосування демонструє, що міжнародна спільнота не терпить незаконної поведінки на морі й підтверджує, що міжнародне право має перевагу.