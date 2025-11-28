﻿
Полiтика

Орбан чекає Путіна і Трампа в Будапешті

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі з Путіним у Москві вкотре висловив сподівання, що Будапешт стане майданчиком для мирних переговорів щодо розв'язаної РФ війни проти України.

Він сказав Путіну про свої сподівання на те, що нещодавно опубліковані ініціативи щодо врегулювання призведуть до миру, повідомляє "Європейська правда".

"Угорщина зацікавлена в мирі, і ми щиро сподіваємося, що нещодавно оприлюднені мирні ініціативи в кінцевому підсумку приведуть до цього самого миру. Наша сьогоднішня зустріч дає мені можливість підтвердити, пане президенте, що Угорщина готова забезпечити майданчик для таких переговорів і готова сприяти успішному завершенню цього процесу", – зазначив він.

Путін сказав, що буде радий використати Будапешт як місце для своїх переговорів з президентом США Дональдом Трампом.

Фото: report.az.

 Автор: Галина Роюк

