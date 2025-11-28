Україна скасовує податкові пільги та посилює фінансовий контроль на вимогу МВФ

Україна має намір укласти з Міжнародним валютним фондом (МВФ) чергову чотирирічну кредитну програму. Угода на рівні персоналу вже опрацьована, проте остаточне рішення щодо виділення близько $8 млрд кредитних коштів залежатиме від керівництва МВФ та виконання низки жорстких вимог з боку України.

Як повідомляє Bloomberg, МВФ вимагає від України кроків у напрямку фінансової самодостатності, оскільки державний бюджет значною мірою залежить від допомоги західних партнерів. Для отримання остаточного схвалення програми український уряд буде змушений піти на низку непопулярних кроків, спрямованих на збільшення податкових надходжень.

Ключові вимоги МВФ

Зокрема, серед умов, які висуває Фонд, є такі:

ПДВ для самозайнятих підприємців: Урядовці мають намір запровадити податок на додану вартість (ПДВ) для самозайнятих підприємців з задекларованим доходом понад 1 млн гривень на рік. Це покликано припинити практику мінімізації податків, якою користувалися деякі великі компанії та мережі ресторанів.

Мито на міжнародні посилки: Буде запроваджене мито на всі посилки, які українці отримують з-за кордону. Наразі не оподатковуються ввізним митом посилки вартістю до 150 євро.

Збалансований бюджет: Верховна Рада повинна ухвалити збалансований бюджет на 2026 рік.

Залежність від російських активів

Крім виконання внутрішніх фінансових умов, кінцеве рішення ради директорів МВФ щодо $8-мільярдного кредиту залежатиме від того, чи знайде Європейський Союз спосіб передати Україні заморожені російські активи.

Як відомо, на сьогодні виділення цих коштів блокує Бельгія, де зберігається переважний обсяг російських активів. Якщо згоди щодо цього плану не буде досягнуто, МВФ може поставити майбутню кредитну програму на паузу.

Український уряд стоїть перед необхідністю ухвалення складних рішень, які є критично важливими для стабілізації державних фінансів та отримання міжнародної підтримки.