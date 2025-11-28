Відключення світла в Києві: ДТЕК повідомив про графіки на 28 листопада

У Києві продовжать застосовувати графіки відключення світла у п'ятницю, 28 листопада. Як зазначає ДТЕК, вимкнення почнуться зранку. За даними РБК-Україна, один цикл відключення триватиме до чотирьох годин.

Жителям столиці повідомили, що протягом дня світло відключатимуть за наступною схемою:

1.1 черга - світла не буде з 07:00 до 11:00;

1.2 черга - світла не буде з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 20:30;

2.1 черга - світла не буде з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 20:30;

2.2 черга - світла не буде з 08:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30;

3.1 черга - світла не буде з 10:30 до 14:30;

3.2 черга - світла не буде з 10:30 до 14:30;

4.1 черга - світла не буде з 10:30 до 14:30;

4.2 черга - світла не буде з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 23:30;

5.1 черга - світла не буде з 06:00 до 07:30 та з 14:00 до 18:00;

5.2 черга - світла не буде з 06:00 до 07:30 та з 14:00 до 18:00;

6.1 черга - світла не буде з 06:00 до 07:30 та з 14:00 до 18:00;

6.2 черга - світла не буде з 14:00 до 17:30.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, РФ з вересня постійно обстрілює об'єкти енергетичної інфраструктури України. Міненерго повідомило, що в Україні було пошкоджено всі великі ТЕС та гідроелектростанції.

На цьому тлі рівень генерації в країні не може покрити споживання електроенергії, тому енергетики змушені вводити графіки відключень.