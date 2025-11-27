﻿
Свiт

Правоохоронці Чорногорії затримали "козацького військового командира", який воював проти України

Прокуратура чорногорського міста Подгориця 27 листопада затримала 61-річного громадянина Боснії та Герцеговини Данка Савича. Його підозрюють в участі у війні проти України на боці Росії. Особливу увагу слідчих привернуло те, що на рахунку Савича виявили півтора мільйона євро, що, на думку правоохоронців, вказує на його участь у "іноземному збройному формуванні РФ в Луганській області".

Про це повідомили балканська редакція "Радіо Свобода" (Radio Slobodna Evropa) та сербське видання Danas.

За даними слідчих, Данко Савич воював проти України з початку 2023 до початку 2025 року. Він є колишнім військовослужбовцем Югославської армії, громадянином Боснії та Герцеговини. Савич називав себе "козацьким військовим командиром" у Балканському козацькому війську, яке, ймовірно, є осередком Центрального козацького війська Росії, близького до Володимира Путіна.

Цьогоріч у червні Савича вже заарештовували за незаконне зберігання зброї. Цього разу його арешт ознаменував завершення багатомісячної поліцейської операції "Луганськ". Метою операції було довести участь низки осіб в іноземних збройних формуваннях.

У межах операції правоохоронці провели обшуки ще в 11 осіб, у яких виявили:

  • 24 одиниці вогнепальної зброї.
  • Понад тисячу набоїв.
  • Холодну зброю.
  • Нашивки й символіку іноземних формувань та іноземні документи.

У самого Савича вилучили гвинтівку без дозволу, військову уніформу, бронежилети, шоломи, уніформи Козацького братства, засоби зв’язку, посвідчення про громадянство, іноземні паспорти й книжку учасника бойових дій.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

арештЧорногоріяросійсько-українська війназатримання злочинця
