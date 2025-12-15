Перемирʼя до Різдва залежить від російської сторони, – Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц високо оцінив переговорну роботу України за останні два дні. Він виступив із пропозицією Росії влаштувати перемир’я на Різдво.

Про це Мерц заявив на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським, передає Die Zeit.

Він зазначив, що російські атаки знищують переважно цивільне населення, тому Москва зробить важливий крок, якщо припинить свої обстріли на Різдво у ніч на 25 грудня.

"Можливо, російський уряд має залишки людяності і залишить людей у спокої на декілька днів. Це може стати початком миру", — сказав Мерц.

Також він повідомив, що на переговорах у Берліні слід дотримуватися великої дипломатичної динаміки, "можливо, найбільшої з початку війни".

"Наразі є шанс на справжній мирний процес для України, на який останніми тижнями "цілодобово" працювали. Дорогий Володимир, напевно, вперше з 24 лютого 2022 року буде мислимим у ці дні з можливістю припинення вогню", — повідомив він.

Мерц високо оцінив роль делегації США та переговорників Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера, які відіграли ключову роль в обговореннях. Без їхньої невпинної прихильності і без прихильності президента США не було б позитивного імпульсу, який відчувається "прямо тут у ці години".

Канцлер послався на цілі, які погодили Україна, її європейські партнери та США. Йдеться про: