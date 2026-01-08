﻿
Полiтика

До Києва прибув помічник Марко Рубіо: головні теми візиту

До столиці України з офіційним візитом прибув помічник державного секретаря США з питань демократії, прав людини і праці Райлі Барнс. Метою поїздки стало обговорення критичних гуманітарних питань та посилення співпраці між країнами.

Про це повідомила посол України у США Ольга Стефанішина на своїй сторінці у Facebook.

Ключові зустрічі у столиці

У межах візиту американський посадовець провів низку високорівневих зустрічей, зокрема з:

  • Першою леді України Оленою Зеленською;

  • Заступницею міністра закордонних справ Мар’яною Бецою;

  • Заступницею керівника Офісу президента Іриною Верещук;

  • Представниками профільних державних інституцій.

Пріоритети переговорів

Під час діалогу сторони зосередилися на найбільш гострих викликах, спричинених російською агресією. Основними темами стали:

  1. Повернення українців: зусилля щодо звільнення цивільних полонених та повернення незаконно депортованих українських дітей.

  2. Права людини: документування та реагування на порушення прав людини на тимчасово окупованих Росією територіях.

  3. Гуманітарна підтримка: стратегічне партнерство між Україною та США у гуманітарній сфері.

Цей візит є черговим підтвердженням підтримки з боку США у питаннях захисту прав українців та подолання наслідків війни.

 Автор: Галина Роюк

