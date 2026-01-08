До Києва прибув помічник Марко Рубіо: головні теми візиту

До столиці України з офіційним візитом прибув помічник державного секретаря США з питань демократії, прав людини і праці Райлі Барнс. Метою поїздки стало обговорення критичних гуманітарних питань та посилення співпраці між країнами.

Про це повідомила посол України у США Ольга Стефанішина на своїй сторінці у Facebook.

Ключові зустрічі у столиці

У межах візиту американський посадовець провів низку високорівневих зустрічей, зокрема з:

Першою леді України Оленою Зеленською ;

Заступницею міністра закордонних справ Мар’яною Бецою ;

Заступницею керівника Офісу президента Іриною Верещук ;

Представниками профільних державних інституцій.

Пріоритети переговорів

Під час діалогу сторони зосередилися на найбільш гострих викликах, спричинених російською агресією. Основними темами стали:

Повернення українців: зусилля щодо звільнення цивільних полонених та повернення незаконно депортованих українських дітей. Права людини: документування та реагування на порушення прав людини на тимчасово окупованих Росією територіях. Гуманітарна підтримка: стратегічне партнерство між Україною та США у гуманітарній сфері.

Цей візит є черговим підтвердженням підтримки з боку США у питаннях захисту прав українців та подолання наслідків війни.