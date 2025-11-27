Україна домоглася змін у мирному плані США, вилучивши суперечливий пункт, – Стефанішина

Українська делегація домоглася вилучення пункту про повну амністію з мирного плану США після переговорів у Женеві. Про це повідомила посолка України в США Ольга Стефанішина в інтерв’ю DW.

Вона зазначила, що під час переговорів між Україною та США було досягнуто низку домовленостей, однак окремі питання ще потребують узгодження з європейськими партнерами.

– Було багато спекуляцій щодо цього пункту про амністію, і я можу однозначно сказати, що він не входить до цих 19 пунктів. Цей пункт відсутній, тому що він є надзвичайно суперечливим, стосується питання справедливості і викликав багато різних неправильних тлумачень, – розповіла Стефанішина.

Посолка утрималася від відповіді, чи означає вилучення цього пункту можливість притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини.

– Поки ми очікуємо на публічну реакцію від російської адміністрації щодо плану, я не хотіла би заглиблюватися в це питання. Але я думаю, що цей пункт викликав багато спекуляцій і неправильних тлумачень, і дуже важливо, що його там немає, це змінилося після розмов і переговорів, які вела українська делегація в Женеві, – зазначила вона.

У початковому плані США, оприлюдненому виданням Axios, містилося положення про повну амністію для всіх сторін конфлікту.

ForUA нагадує, 23 листопада у Женеві відбулися переговори між делегаціями України та США щодо мирного врегулювання.

Після зустрічі документ було скорочено з 28 до 19 пунктів.