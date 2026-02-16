Українська сторона сподівається, що позиція Сенату США допоможе пришвидшити підписання безпекових гарантій, – Стефанішина

Українська сторона сподівається, що позиція американського Сенату сприятиме скорішому підписанню безпекових гарантій президентом США Дональдом Трампом. Про це "Укрінформу" сказала посол України у США Ольга Стефанішина.

За її словами, під час нещодавньої зустрічі на полях Мюнхенської безпекової конференції президента України Володимира Зеленського з групою сенаторів на чолі з Ліндсі Гремом, який є основним драйвером санкційного законопроєкту, було підтверджено, що «Сенат не готовий підтримувати ратифікацію гарантій безпеки для України, які не забезпечать реального захисту України та не гарантуватимуть того, щоб російська агресія ніколи не повторилась».

«Це дуже потужний сигнал, і відповідно, ми вважаємо, що президент США Дональд Трамп на основі такої потужної підтримки зможе пришвидшити підписання безпекових гарантій», - сказала Стефанішина.

Як повідомляв ForUA, президент Володимир Зеленський в рамках програми 62-ї Мюнхенської безпекової конференці зустрівся з сенаторами Конгресу США. Сторони обговорили процес мирних переговорів, а також роботу над гарантіями безпеки України. Президент подякував сенаторам за їхню позицію, зокрема за налаштованість ухвалити законопроєкт щодо санкцій проти Росії найближчим часом.