Побиття чоловіка під час медогляду: офіцеру ТЦК загрожує до 12 років

Прокурори Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони повідомили про підозру заступнику начальника ТЦК, якого звинувачують у жорстокому побитті чоловіка під час проходження медкомісії. Про це повідомляють в Офісі Генпрокурора.

За інформацією слідчих, увечері 11 листопада чоловіка доставили до ТЦК для уточнення військово-облікових даних, після чого його разом з іншими скерували до лікарні для проходження військово-лікарської комісії.

Під час медогляду він відмовився проходити флюорографію, що спровокувало агресивну реакцію посадовця.

Заступник начальника ТЦК, діючи умисно, наніс не менше п’яти прицільних ударів у ділянку паху.

Наслідком цих дій стали тяжкі тілесні ушкодження, які вимагали термінового хірургічного втручання орхіектомії.

Під процесуальним керівництвом Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону військовослужбовцю повідомили про підозру за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення влади в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки).

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі слідчі ДБР у Львові перевіряють, чи могли до інциденту бути причетні інші особи, включаючи представників правоохоронних органів.

За інкримінованою статтею підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.