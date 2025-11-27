Зеленський звернувся до Трампа у День подяки: Глибоко цінуємо підтримку, очікуємо на розвиток дипломатії

Україна щиро сподівається, що гідний мир і гарантована безпека стануть спільним досягненням разом зі Сполученими Штатами Америки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до американського президента Дональда Трампа з нагоди Дня подяки, який відзначають у США 27 листопада.

Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа, першу леді США Меланію Трамп та весь американський народ з Днем подяки.

Президент наголосив, що Україна глибоко цінує всю підтримку, яка врятувала багато життів та допомагає щодня захищати нашу незалежність.

– Ми дуже раді конструктивному розвитку наших відносин і сподіваємося на подальший позитивний прогрес у дипломатії, щоб нарешті покласти край війні Росії проти нашого народу, – заявив глава держави.

Водночас президент України висловив сподівання, що гідний мир і гарантована безпека стануть нашим спільним досягненням – разом з американською стороною.

ForUA нагадує, 21 листопада стало відомо, що Білий дім наполягає на прийнятті Україною "мирного плану" до Дня подяки.

Як заявив президент США Дональд Трамп, він не збирається знімати санкції з Росії, але хоче ухвалення цього плану до четверга, 27 листопада. Проте він уточнив, що ця дата не є остаточною.