Українська та американська команди вже цього тижня продовжать спільну роботу над подальшими кроками після перемовин у Женеві. Про це 27 листопада повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Наприкінці цього тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій для розвитку результату, що був досягнутий у Женеві. Важливо не втрачати продуктивність і працювати швидко», — написав він у Telegram.

Єрмак наголосив, що ключовою метою України та її партнерів залишається «якомога швидше» досягнення тривалого й справедливого миру.

«Як було в Женеві, так і зараз готуємося до конструктивної розмови, щоб досягти відчутного прогресу у визначенні кроків для закінчення війни. Дякую американській команді за роботу без пауз. Мир має стати спільним досягненням», — додав він.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга раніше заявив, що найближчим часом слід очікувати нових контактів між переговорними групами України та США.

Минулого тижня низка ЗМІ оприлюднили проєкт мирного плану США. Документ передбачає, зокрема, проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання потенційної угоди, закріплення позаблокового статусу в Конституції та обмеження чисельності Збройних сил (за даними ЗМІ — до 600 тисяч військових). Вашингтон офіційно план не презентував і публічно не коментував витоки.

Як повідомляв ForUA, кремлівський ватажок Владімір Путін систематично ставить під сумнів легітимність українського президента — зокрема після завершення формального строку повноважень Володимира Зеленського у травні 2024 року та продовження влади на основі Конституції в умовах воєнного стану. Кремль використовує цю тезу як інструмент тиску на міжнародні переговори й спробу підірвати міжнародну підтримку України.

Зокрема, Путін неодноразово заявляв, що «немає з ким домовлятися», намагаючись створити штучний привід уникати реальних мирних переговорів та просувати вимоги про територіальні поступки. Саме цю риторику Москва активно просуває паралельно з дискусіями навколо американського мирного плану.