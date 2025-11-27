﻿
Полiтика

Питання Криму, Донбасу та «Новоросії» мають бути предметом переговорів лише між Росією та США, - Путін

Кремлівський лідер Владімір Путін на брифінгу для журналістів заявив, що підписання будь-яких домовленостей із чинним українським керівництвом нібито «позбавлене сенсу». Про це він сказав, коментуючи можливість переговорів щодо врегулювання війни, розв’язаної Росією.

За його словами, українська влада «припустилася стратегічної помилки», коли не провела президентські вибори під час повномасштабного вторгнення. Путін також заявив, що «юридично домовитися з Україною неможливо», висуваючи власні трактування українського законодавства.

Він повторив пропагандистський наратив про нібито відсутність у президента України права продовжувати свої повноваження в умовах воєнного стану. При цьому Путін визнав, що Верховна Рада може працювати в цей період.

Головний рашист також заявив, що Україна має провести референдум щодо територіальних питань, і висловив сподівання, що «в майбутньому домовленості стануть можливими».

Водночас він заявив, що питання Криму, Донбасу та так званої «Новоросії» мають стати предметом переговорів між Росією та США, що суперечить позиції України та міжнародному праву.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Владіміра Путіна за підозрою у воєнному злочині — незаконній депортації та переміщенні українських дітей з окупованих територій. Ордер діє в усіх державах — учасницях Римського статуту.

Міжнародні організації, зокрема ООН та Рада Європи, фіксують системні воєнні злочини, вчинені російськими військами в Україні, відповідальність за які відповідно до міжнародного права покладається на вищих посадовців РФ, включно з т. зв. президентом РФ.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

КремльрашистиВладімір Путін
