Путін готовий до переговорів за американським планом, але вимагає виходу ЗСУ з українських територій

Кремлівський ватажок Владімір Путін заявив, що Москва готова обговорювати «кожен пункт» американського плану врегулювання щодо України. За його словами, участь у можливих переговорах з російського боку мають брати Владімір Мединський та представники Міністерства закордонних справ РФ.

Путін також стверджує, що контакти між спецслужбами Росії та України нібито ніколи не припинялися, а майданчик Абу-Дабі активно використовується для обміну та роботи з питаннями військовополонених.

Разом з тим він повторив ультимативні вимоги до України, заявивши, що Росія припинить бойові дії лише у випадку, якщо українські сили залишать усі т. зв. окуповані території. «Якщо не залишать — доб’ємося цього військовим шляхом», — заявив Путін.

Крім того, рашистський лідер пригрозив наслідками у відповідь на можливу конфіскацію заморожених російських активів на Заході, не уточнивши, які саме кроки має на увазі.

Путін не вперше висуває ультимативні вимоги як умову «мирних переговорів». У червні 2024 року він заявив, що Росія нібито готова припинити війну лише за умови, якщо Україна відмовиться від вступу до НАТО та виведе війська з території чотирьох українських областей — фактично погодившись на їхню передачу РФ. Тоді в Києві та серед союзників це розцінили як спробу нав’язати капітуляцію, а не реальний переговорний процес.

Подібні заяви Путін робив і раніше, щоразу ставлячи вимоги, які передбачають легалізацію російської окупації та позбавлення України майбутніх гарантій безпеки. Західні партнери неодноразово наголошували, що такі «пропозиції» не можуть бути основою для врегулювання, оскільки суперечать міжнародному праву та базовим принципам суверенітету.