У Раді Європи відреагували на план Трампа щодо України: генсек закликає не забувати про війну

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсет заявив, що поява чітко сформульованої мирної пропозиції щодо завершення війни Росії проти України є «позитивним моментом». Йдеться про ініціативу, яку просуває президент США Дональд Трамп.

Про це Берсет сказав на засіданні Комітету міністрів Ради Європи, присвяченому можливим шляхам мирного врегулювання.

«Я уважно стежу за дискусіями в Женеві. Хоча робити висновки зарано, сам факт наявності пропозиції на столі — це вже позитив», — йдеться у його заяві, поширеній пресслужбою.

Водночас Берсет наголосив на необхідності пам’ятати про реалії війни: поки тривають переговори, «на фронті гинуть військові, а цивільних убивають у їхніх домівках». Він нагадав про російську атаку на Тернопіль 19 листопада, яку назвав «шокуючою».

Генсек підкреслив, що Рада Європи від початку повномасштабного вторгнення підтримує Україну в ключових для організації напрямах і готова відіграти роль у забезпеченні справедливого та тривалого миру. На його думку, багато питань, які можуть увійти до мирної угоди, безпосередньо стосуються експертизи Ради Європи — від виборчих процесів і прав меншин до конституційних реформ та відновлення місцевих інституцій на деокупованих територіях.

Берсет окремо згадав про роль ЄСПЛ у майбутній Україні, адже будь-які положення можливої угоди мають відповідати стандартам Суду. Він також підкреслив, що Реєстр збитків та майбутня Комісія з претензій стануть міжнародними механізмами, які визначатимуть порядок відшкодування шкоди, завданої російською агресією. На 16 грудня запланована дипломатична конференція в Гаазі, яка вперше буде повністю присвячена реалізації одного з цих елементів мирного процесу.

Генсек додав, що у своїх міжнародних зустрічах і надалі наголошуватиме на підтримці України та закликав держави-члени й партнерів Ради Європи включити відповідні елементи у власні пропозиції щодо мирного врегулювання. Він також підтримав дипломатичні ініціативи Швейцарії та Туреччини щодо сприяння переговорам.

Попередні заяви Дональда Трампа про «швидке завершення війни» неодноразово викликали занепокоєння в Україні та серед союзників. Президент США не розкривав деталей свого бачення, однак у публічних коментарях натякав на можливість досягнення домовленостей із Росією без гарантій повного відновлення територіальної цілісности України. У Києві та європейських столицях це розцінювали як ризик поступок Москві — зокрема, у питаннях контролю над окупованими територіями та механізмів безпеки після війни. На цьому тлі будь-які мирні ініціативи, пов’язані з Трампом, традиційно сприймаються з підвищеною обережністю.