ЦАХАЛ розпочав масштабну антитерористичну операцію на Західному березі Йордану

У ніч на середу ізраїльські війська розпочали масштабну антитерористичну операцію на півночі Західного берега річки Йордан.

Як повідомляє Times of Israel з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та службу безпеки Shin Bet, операція спрямована на нейтралізацію спроб палестинських терористичних угруповань закріпитися у цьому районі.

Рейд відбувся у кількох палестинських містах і селах на північному сході Західного берега річки Йордан, зокрема у містах Тубас, Таммун і Аль-Акаба. За інформацією ЗМІ, у цьому районі запроваджено комендантську годину, а кілька доріг заблоковані за допомогою земляних насипів.

Операція здійснювалася силами, еквівалентними трьом бригадам ЦАХАЛу, також були задіяні військові гелікоптери. ЦАХАЛ заявляє, що удари були завдані до входження військ у міста, щоб «ізолювати територію та оточити її».

Після авіаударів військові обшукали десятки будівель і допитували підозрюваних. В одному з місць було виявлено станцію із камерами відеоспостереженнями, яку використовували терористи, а також готівку.

За даними ЗМІ, у цьому районі затримано близько 20 осіб, зокрема мера міста Таммун.

Палестинське товариство Червоного Півмісяця повідомило, що медики організації надали допомогу 10 пораненим під час операції. Чотирьох потерпілих доправлено до лікарні.

Очікується, що операція триватиме кілька днів. На відміну від операцій у кількох північних таборах для біженців на Західному березі річки Йордан на початку 2025 року, ЦАХАЛ не оголошував масштабну евакуацію цивільного населення.