У Греції запалено олімпійський вогонь Ігор-2026

У Греції відбулася церемонія запалення олімпійського вогню для Олімпійських Ігор-2026. Частина церемонії відбулася на античному стадіоні Стародавньої Олімпії, а інша – в Археологічному музеї.

Традиційно вогонь запалюють у давньогрецькому святилищі на півострові Пелопоннес, де біля храму Гери він виникає від сонячних променів за допомогою параболічного дзеркала, що символізує спадщину перших Олімпійських ігор.

Однак цього разу через непередбачені обставини класичну церемонію довелося частково змінити та перенести її проведення до місцевого Археологічного музею.

Через несприятливу погоду для запалення смолоскипа було використано резервний вогонь, отриманий від сонячних променів під час генеральної репетиції.

🔥 The Olympic flame for #MilanoCortina2026 is lit!



One of sport's greatest traditions. It took place in Greece, as we prepare to go to Italy! 🇬🇷🤝🇮🇹

Вже в Археологічному музеї верховна жриця Мері Міна передала цей вогонь першому факелоносцю – бронзовому призеру Олімпіади-2024 з академічного веслування, греку Петросу Гайдатзісу.

Початковий перший факелоносець, гірськолижник Александрос Гінніс, не зміг взяти участь через хворобу. Тому коли Петросу Гайдатзісу передали вогонь, і він залишив музей.

До нього приєдналася дворазова олімпійська чемпіонка з лижних перегонів, італійка Стефанія Бельмондо.

The #MilanoCortina2026 flame is officially lit in Ancient Olympia! 🔥



First torchbearer, rower Petros Gkaidatzis, begins the Olympic Torch Relay, carrying the spirit of the Games toward Italy. 🇮🇹 🤩

Олімпійські ігри-2026

Естафета олімпійського вогню у Греції триватиме до 4 грудня і завершиться на стадіоні Панатінаїкос в Афінах, де вогонь передадуть організаційному комітету Олімпійських ігор в Італії.

Італійська частина естафети у Римі розпочнеться через два дні, 6 грудня, тобто рівно за два місяці до церемонії відкриття Ігор-2026.

В італійській естафеті візьме участь 10 001 факелоносець. Вони пронесуть вогонь усіма провінціями країни, подолавши загалом 12 тис. км.

Естафета завершиться у Мілані на стадіоні Сан-Сіро 6 лютого 2026 року – в день відкриття Олімпійських ігор.