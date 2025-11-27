Польща визначила міста з найбільшим ризиком нападу Росії

Аналітики з Банку Господарства Крайового (Bank Gospodarstwa Krajowego, BGK) провели дослідження, щоб визначити рівень ризику військової та гібридної загрози для польських міст у контексті потенційної агресії з боку Росії. Крім того, вони оцінили стійкість міст – готовність місцевої влади до кризових ситуацій та їхню здатність до відновлення після кризи.

Дослідження виявило, що найбільший ризик нападу припадає на Варшаву, столицю країни. За нею йдуть міста, що мають ключову інфраструктуру або розташовані близько до східного кордону.

Нижче представлено рейтинг міст за рівнем військової загрози та стійкості:

Місто Військова загроза (бали) Стійкість (бали) Варшава 85 51 Гданськ 70 45 Ельблонґ 53 32 Гдиня 51 38 Білосток 51 36 Плоцк 49 46 Краків 49 44 Вроцлав 37 44

Перше місце за рівнем військової загрози посідає Варшава з 85 балами, демонструючи найвищий ризик серед проаналізованих міст. Її показник стійкості становить 51 бал.

Наступним у списку є Гданськ із 70 балами ризику.

Міста, розташовані близько до кордону та з важливою інфраструктурою, такі як Ельблонґ (53 бали) та Білосток (51 бал), також мають високі показники ризику. Стійкість Ельблонґа (32 бали) є найнижчою серед усіх перелічених міст, що може свідчити про найбільшу вразливість у разі кризи.

Плоцк (49 балів ризику) має один із найвищих показників стійкості (46 балів) серед міст з високим рівнем загрози. У той час як Вроцлав має найнижчий показник військової загрози (37 балів) у цьому переліку.

Результати дослідження BGK мають стати основою для місцевих органів влади для оцінки їхньої готовності та планування дій у сфері безпеки та оборони.