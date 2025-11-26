«Плівки Віткоффа»: у США звучать звинувачення у держзраді, Ушаков визнає сам факт розмов

Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що його телефонну розмову зі спеціальним посланником президента США Стівом Віткоффом могли перехопити через месенджер WhatsApp, який у Росії формально заблокований. Про це він сказав у коментарі пропагандистському виданню «Коммерсантъ», реагуючи на публікацію аудіо та стенограм розмови.

Як випливає з матеріалів, оприлюднених Bloomberg, бесіда між Віткоффом та Ушаковим відбулася 14 жовтня. У ході переговорів спецпосланець США пропонував організувати телефонний контакт між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним — ще до візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому 17 жовтня.

У розмові Віткофф описував, як, на його думку, варто вибудовувати контакт з Трампом, а також торкався теми можливої «мирної угоди» між Україною та Росією. Зокрема він припускав варіанти обміну територіями й висловлював упевненість, що має отримати «широкі повноваження» для досягнення домовленостей у разі перемоги Трампа.

Bloomberg також опублікувало стенограму окремої розмови між Ушаковим та спецпосланцем РФ Кірілом Дмитрієвим. У ній вони обговорюють неофіційний спосіб передати американській стороні російський варіант «мирного плану».

Стіва Віткоффа в США звинувачують у державній зраді. Після появи «плівок» у Конгресі та серед частини американського істеблішменту пролунали заяви, що спецпосланець міг діяти в інтересах Росії, фактично пропонуючи Москві шляхи впливу на Трампа та ведучи перемовини без належних повноважень.

Юрій Ушаков фактично підтвердив зміст контактів із Віткоффом. Ушаков визнав сам факт розмов із Віткоффом, заявивши лише, що їх могли «прослухати» через WhatsApp, чим підтвердив автентичність комунікацій, описаних у розслідуваннях Bloomberg.