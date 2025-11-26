Українські війська об’єднали РЕБ, ППО та мобільні групи для протидії дронам на Покровському напрямку

На Покровському напрямку в зоні відповідальності 7-го корпусу Десантно-штурмових військ працює окремий об'єднаний пункт управління радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони, який координує реагування на ворожі безпілотники. Усі дані про наближення російських дронів надходять до цього центру з різних джерел розвідки. Про це в інтерв’ю NV повідомив командир корпусу, бригадний генерал Євген Ласійчук.

За його словами, система реагування вибудувана послідовно. «Коли з’являється сигнал, фахівці РЕБ глушать небо. Якщо ворогу вдається прорватися — підключається ППО. Далі діють мобільні вогневі групи або дрони-перехоплювачі», — пояснив він.

Окремий напрямок роботи — виявлення та знищення російських розвідувальних дронів і «шахедів» саме за допомогою перехоплювачів. Ласійчук окремо наголошує на загрозі безпілотників, що працюють через оптоволоконні лінії — ця технологія суттєво ускладнює їхнє придушення засобами РЕБ. «Проти них ми також застосували рішення, що дозволяють прикривати вихід та захід техніки на ключові маршрути логістики», — зазначив командир, не уточнюючи деталей.

Він додав, що логістичні маршрути українських підрозділів перебувають під частковим ворожим вогневим контролем, що ускладнює підвезення боєкомплекту, ротації підрозділів та доставку провізії. Попри це, логістика продовжує працювати завдяки інженерним коридорам із захисних сіток, прикриттю ППО та оптимізації маршрутів максимально близько до лінії зіткнення. Цими ж коридорами здійснюється евакуація.

Там, де наземні маршрути використати неможливо, Сили оборони застосовують інші методи — важкі безпілотники, НРК або роботу пішими групами. «Морські піхотинці активно використовують НРК для підвозу необхідного на позиції та евакуації поранених. ДШВ також застосовують важкі дрони. Ми використовуємо бронетехніку, багі, мототехніку — перед виходом усе ретельно готуємо», — розповів Ласійчук.

За останні місяці російські війська отримали відчутну технологічну та кількісну перевагу в безпілотниках, особливо в дронах на оптоволоконному управлінні, які значно стійкіші до РЕБ. Це посилює навантаження на українські підрозділи ППО й РЕБ, змушуючи їх адаптувати тактику та створювати складніші системи захисту на тактичному рівні.