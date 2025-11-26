У РФ хочуть завершити війну проти України

Помічник голови Росії Юрій Ушаков не виключив завершення війни проти України у 2025 році.

"Хотілося б", - сказав Ушаков.



Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав передчасними заяви про те, що Росія близька до мирної угоди, повідомляє "Українська правда".



Він висловив упевненість, що в різних країнах, зокрема в США, буде багато людей, які намагатимуться зірвати мирний процес.

"Те, що буде дуже велика кількість людей в різних країнах – включаючи Сполучені Штати, – які будуть намагатися зірвати ось ці тенденції на вихід у мирне русло, ну, це однозначно. Таких людей буде багато", – заявив Пєсков.