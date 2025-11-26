﻿
Полiтика

У РФ хочуть завершити війну проти України

У РФ хочуть завершити війну проти України

Помічник голови Росії Юрій Ушаков не виключив завершення війни проти України у 2025 році.

"Хотілося б", - сказав Ушаков.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав передчасними заяви про те, що Росія близька до мирної угоди, повідомляє "Українська правда".

Він висловив упевненість, що в різних країнах, зокрема в США, буде багато людей, які намагатимуться зірвати мирний процес.

"Те, що буде дуже велика кількість людей в різних країнах – включаючи Сполучені Штати, – які будуть намагатися зірвати ось ці тенденції на вихід у мирне русло, ну, це однозначно. Таких людей буде багато", – заявив Пєсков.

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяУкраїнавійнаУшаков
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

США попередили Україну про неминучу поразку
Війна 26.11.2025 09:22:25
США попередили Україну про неминучу поразку
Читати
У Кремлі розробили схему передачі російського проекту мирного плану команді Трампа
Полiтика 26.11.2025 08:45:39
У Кремлі розробили схему передачі російського проекту мирного плану команді Трампа
Читати
Рішення щодо заморожених активів рф приймуть "найближчими днями"
Економіка 26.11.2025 08:25:46
Рішення щодо заморожених активів рф приймуть "найближчими днями"
Читати

Популярнi статтi