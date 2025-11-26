"Мадяр" показав знищені російські літаки А-60 та Іл-76 на аеродромі в Таганрозі (Фото)

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді показав фото знищених 25 листопада російських літаків у Таганрозі. Про це повідомив "Мадяр" в Telegram

"Що для пілота може бути краще дорозвідки? На болотах у Таганрозі дорогуватий паркінг. А-60 та Ил-76. А у ангарі - бонус, що залишиться за кадром, ймовірно" - зазначив Мадяр.

Фото: "Мадяр" в Telegram

Раніше Генштаб повідомив, що в рамках зниження воєнно-економічного та наступального потенціалів російського агресора у ніч на 25 листопада Сили оборони уразили низку ворожих об'єктів. Зокрема, у місті Таганрог Ростовської області РФ зафіксовано ураження Авіаремонтного заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва" та підприємства з виробництва БпЛА "Молнія" - "Атлант Аеро".