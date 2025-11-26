﻿
Економіка

Україна отримала 100 млн євро від Банку розвитку Ради Європи: на що підуть кошти

Україна отримала від Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) другий транш у розмірі 100 млн євро для підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Як повідомила пресслужба Міністерства фінансів, кошти вже надійшли до загального фонду державного бюджету.

Цей транш є частиною проєкту підтримки ВПО, загальна сума якого становить 200 млн євро. Таким чином, у 2025 році країна залучила всю передбачену проєктом суму.

Кошти будуть спрямовані на забезпечення безперервного фінансування соціальних виплат для переселенців. Вони покриють витрати на:

  • житло

  • харчування

  • медичну допомогу

  • освіту дітей, які були змушені залишити свої домівки через війну.

Проєкт має на меті допомогти внутрішньо переміщеним особам адаптуватися в нових громадах, забезпечити їм доступ до необхідних послуг, підтримати місцеву економіку та знизити соціальну напругу.

Загалом за два роки співпраці з БРРЄ Україна залучила близько 430 млн євро. Це становить майже 80% кредитних ресурсів банку, які були виділені для нашої держави. Ці кошти використовуються на важливі соціальні проєкти у сферах охорони здоров’я, забезпечення житлом постраждалих від війни та підтримки ВПО.

На сьогодні кредитний портфель Банку розвитку Ради Європи в Україні охоплює п’ять проєктів на загальну суму 550 млн євро.

 Автор: Галина Роюк

