Студентські відстрочки скасовано: чотири категорії, кого можуть мобілізувати вже зараз

В Україні набули чинності нові правила мобілізації, які суттєво змінили підхід до надання відстрочок студентам. Тепер можливість продовжити навчання під час воєнного стану залежить від низки чітких критеріїв: форми, рівня та спеціальності студента.

Як зазначають в адвокатському об'єднанні "Бачинський", ключовим фактором є актуальність даних про статус студента у державних реєстрах, зокрема в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

З 1 листопада запрацювала електронна система «Резерв+», яка, за умови внесення всіх актуальних даних про студента до відповідних реєстрів, автоматично підтверджує його право на відстрочку.

Чотири категорії студентів, які можуть втратити відстрочку

Нові норми чітко визначають, що право на відстрочку зберігають лише ті студенти, які повністю відповідають усім встановленим вимогам. Якщо студент не відповідає хоча б одному з критеріїв, він може бути мобілізований після завершення поточного навчального семестру або складання іспитів.

Ось чотири основні випадки, коли студенти автоматично втрачають право на відстрочку:

Перехід на іншу форму навчання. Зміна денної форми на заочну, вечірню чи дистанційну негайно анулює відстрочку. Зміна статусу студента. Відрахування з навчального закладу або оформлення академічної відпустки позбавляє захисту, оскільки особа перестає вважатися дійсним студентом. Завершення навчання. Після здобуття диплома (наприклад, закінчення бакалаврату) відстрочка діє лише до кінця поточної сесії. Якщо студент не вступає одразу на наступний освітній рівень (наприклад, на магістратуру), він втрачає право на захист. Спеціальність. Навчання за військовою або спорідненою зі сферою оборони спеціальністю позбавляє права на стандартну відстрочку, і таких студентів можуть призвати на загальних підставах.

Адвокати наголошують, що будь-яка зміна статусу (наприклад, перехід на заочну форму чи академічна відпустка) одразу відображається в реєстрах. Військкомат отримує ці дані через систему, і додаткове попередження про призов не є обов’язковим.

Хто зберігає право на відстрочку

Відповідно до нових правил, відстрочку від мобілізації зберігають лише ті, хто одночасно відповідає трьом ключовим умовам:

Форма навчання: денна або дуальна.

Освітній рівень: здобуття наступного освітнього ступеня (наприклад, магістратура після бакалаврату, або аспірантура після магістратури).

Спеціальність: не пов’язана з обороною чи військовою справою.

Обов’язковою умовою також є офіційне зарахування до закладу освіти та своєчасне внесення цих даних до державних реєстрів (ЄДЕБО), оскільки лише ці відомості підтверджують статус студента для військового обліку.

Таким чином, студенти, які продовжують навчання на вищому освітньому рівні, навчаються на денній або дуальній формі та здобувають цивільну спеціальність, зберігають право на відстрочку, якщо їхні дані актуальні в реєстрах. Всі інші, хто не відповідає цим вимогам, за новими правилами можуть втратити захист і бути призваними.